(كورونا) عالمياً: أكثر من 571 ألف وفاة ونحو 13 مليون و28 ألف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة (كورونا)، أن الفيروس أودى بحياة 571,076 شخصاً في دول العالم، فيما بلغت حصيلة المصابين، نحو 13 مليوناً، و28 ألف حالة، تعافى منها نحو 7 ملايين و576 ألف مريض.



وعلى صعيد الدول العربية، فقد أعلنت 19 دولة بينها فلسطين، الأحد، عن وفاة 315 شخصاً متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 10,933 إصابة جديدة مؤكدة، وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، وسجلت الأحد، أكثر من 194 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3,952 حالة وفاة على الأقل، حسب موقع (Wordometers) المختص بإحصاء حالات الإصابة والوفيات جراء الإصابة بفيروس (كورونا) حول العالم.



لا تزال كل من الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، على التوالي، الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة حاليا في العالم، وذلك من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.



وسجلت أميركا، حتى مساء الأحد، 380 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الإجمالي لديها الى 137,782 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة المصابين الإجمالية نحو 3 ملايين و414 ألف إصابة، منها ما يقارب من 59 ألف إصابة جديدة سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 72,151 شخصاً، منهم 659 حالة وفاة، الأحد، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليون و866 الف حالة، منها اكثر من 25 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.



فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 44,819 حالة، وحصيلة الإصابات 289,603 إصابات، منها 21 حالة وفاة و650 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



اما في إيطاليا، فبلغت حصيلة الوفيات لديها 34,954 حالة، وحصيلة المصابين 243,061 شخصاً، منهم 9 وفيات، و234 إصابة جديدة في الساعات ال24 الأخيرة.



في المكسيك، بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 34,730 شخصاً، والإصابات 295,268 شخصاً، منهم 539 حالة وفاة و6,094 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.



315 وفاة و10,933 إصابة جديدة في 19 دولة عربية



وأوضحت الإحصاءات أن 14 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الأحد، عن 315 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، هي: العراق، مصر، اليمن، السعودية، سلطنة عمان، الجزائر، المغرب، الكويت، البحرين، فلسطين، الإمارات، قطر، الصومال، وليبيا، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.



فسجلت العراق وفاة 95 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 3,150 شخصاً، كما سجلت 2,312 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 77,506 حالات حتى الآن.



وسجلت مصر وفاة 89 شخصاً، من مجموع 3,858 حالة وفاة، وعن تسجيل 912 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 82,070 حالة. كما سجلت اليمن وفاة 52 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 417 شخصاً، كما سجلت 76 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,465 حالة حتى الآن.



فيما سجلت السعودية 42 حالة وفاة، من مجموع 2,223 وفاة، كما سجلت 2,779 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 232,259 شخصاً.



كما سجلت سلطنة عمان وفاة 9 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 257 شخصاً، كما سجلت 1,318 إصابة جديدة، من مجموع 56,015 إصابة حتى الآن.



فيما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 1,011 شخصاً، كما سجلت 483 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 19,195 حالة حتى الآن



كما سجلت المغرب وفاة 5 اشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 250 شخصاً، كما سجلت 203 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 15,745 حالة حتى الآن.



وسجلت الكويت وفاة 4 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 390 شخصاً، كما سجلت 836 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 54,894 حالة حتى الآن.



وسجلت البحرين وفاة 4 اشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 108 أشخاص، كما سجلت 471 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 32,941 حالة حتى الآن.



واعلن في فلسطين عن وفاة 3 مواطنين، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 39 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 349 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، ما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 7,037 شخصاً حتى الآن.



وسجلت الإمارات وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 333 شخصاً، كما سجلت 401 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 54,854 حالة حتى الآن.



وسجلت قطر وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 143 شخصاً، كما سجلت 770 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 103,598 حالة حتى الآن.



كما سجلت الصومال وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 93 شخصاً، كما سجلت 8 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 3,059 حالة حتى الآن.



كذلك سجلت ليبيا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 39 شخصاً، كما سجلت 44 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,433 حالة حتى الآن.



وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد الأحد، حالات وفاة، فيما سجلت إصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت لبنان إصابة 166 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 2,334 حالة، توفي منهم 36 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت موريتانيا، 80 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 5,355 حالة، توفي منهم 147 شخصاً حتى الآن.



فيما سجلت تونس إصابة 18 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,263 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.



وسجلت جيبوتي إصابة 4 أشخاص، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,972 حالة، توفي منهم 56 شخصاً حتى الآن.



كما سجلت الأردن 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,179 حالة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.