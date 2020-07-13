شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا ومعتدلة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 توقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام وحاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

أسعار العملات مقابل الشيكل

أسعار العملات مقابل الشيكل

شاهد: الداخلية بغزة تنشر صوراً ومعلومات عن المتهمين بقتل جبر القيق برفح

شاهد: الداخلية بغزة تنشر صوراً ومعلومات عن المتهمين بقتل جبر القيق برفح

&#34;الخارجية&#34;: 178 وفاة و3506 إصابات بـ&#34;كورونا&#34; في صفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم

اشتية يُلغي قرارات المحافظين ويُعلن إغلاق أربع مدن رئيسية بالضفة

اشتية يُلغي قرارات المحافظين ويُعلن إغلاق أربع مدن رئيسية بالضفة

الجبهة الشعبية تُعلق على مقتل أحد عناصرها برفح وتتوعد بالرد

الجبهة الشعبية تُعلق على مقتل أحد عناصرها برفح وتتوعد بالرد

غنام: استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام

غنام: استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام

شاهد: الرئيس يُهاتف سبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا بالثانوية العامة

شاهد: الرئيس يُهاتف سبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا بالثانوية العامة

شاهد: الأجهزة الأمنية بالخليل تعتقل الفنان أيمن السبعاوي

شاهد: الأجهزة الأمنية بالخليل تعتقل الفنان أيمن السبعاوي

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

الصحة: وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا)

&#34;الحملة الوطنية&#34; تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

"الحملة الوطنية" تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

السيسي لوزير المالية المصري: &#34;خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس&#34;

السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية