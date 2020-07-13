شاهد: الداخلية بغزة تنشر صور ومعلومات عن المتهمين بقتل جبر القيق برفح





وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على الانترنت، إن المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".









ودعت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، كما حذّرت كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، الأحد، صوراً قالت إنها للمتهمين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.