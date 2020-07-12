شؤون فلسطينية

"الخارجية": 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 178 حالة وفاة، و3506 اصابة، بفيروس كورونا، و1523 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم.

وأشارت في تقريرها اليومي، اليوم الأحد، الى أن سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية ، أفادت بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية للمواطنين: سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، وعبد الله محمد العجل (79 عاماً)، ونبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 50، فيما بقي عدد الإصابات 102.

افادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بأن إجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه 5866 شخصاً، واكدت تسجيل 23 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 627، منها 62 حالة نشطة في الحجر المنزلي، و5 حالات تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، وحالتين حرجتين في العناية المركزة بالمستشفى، وتسجيل 47 حالة تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماماً الى 551 حالة. فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 7.

كما افاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية بأنه تم تسجيل 8 اصابات جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولايتي ميتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 1916، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.

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