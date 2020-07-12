اشتية يُلغي قرارات المحافظين ويُعلن إغلاق أربع مدن رئيسية بالضفة

أعلن رئيس الوزراء، محمد اشتية، استمرار إغلاق محافظات رام الله وبيت لحم ونابلس والخليل إلى حين الاجتماع بين الغرف التجارية والمحافظات ورفع توصيات محددة تدرس ويتم الرد عليها.



جاء ذلك، وفق ما أورد تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء اليوم، وذلك عقب إعلان عدد من المحافظين عن إجراءات فيما يخص المدن الأربعة.





وفي وقت سابق، قالت محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، إنه تقرر استثناء المحافظة من الإغلاق التام.



وأضافت غنام، وفق صحيفة (الحياة الجديدة): "سيسمح فقط بفتح المحال التجارية والغذائية والمطاعم للتوصيل الخارجي".



الجدير ذكره، أن الحكومة الفلسطينية أعلنت إغلاق أربعة مدن رئيسية بينها محافظة رام الله والبيرة وذلك لمحاصرة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه.















رام الله - دنيا الوطن