شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تُعلق على مقتل أحد عناصرها برفح وتتوعد بالرد

الجبهة الشعبية تُعلق على مقتل أحد عناصرها برفح وتتوعد بالرد
جبر القيق
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأحد، بياناً صحفياً، نعت فيه جبر القيق، أحد عناصرها والذي قتل اليوم في مدينة رفح، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه: 

تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل والأسير المحرر جبر فضل القيق، والذي استشهد اليوم في مدينة رفح في جريمة غدر نفذتها مجموعات مارقة وخارجة عن الصف الوطني.

إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تنعي المناضل والأسير المحرر جبر القيق الذي عمل في صفوفها سنوات الإنتفاضة، فإنها تؤكد على التالي:

أولاً: إن ما جرى مساء اليوم هو جريمة بشعة غادرة لن تمر دون عقاب، وتستوجب تضافر الجهود وتوحيدها في مواجهة هذه الجريمة التي عادة ما يرعاها ويوجهها الاحتلال للنيل من حياة المناضلين ومن أمن الوطن وسلمه الأهلي والمجتمعي.

ثانياً/   إننا ومعنا الكل الوطني سنبقى حراس للوطن والمواطنين ولن نتوانى لحظة عن تأدية واجباتنا الوطنية المطلوبة في حماية قدامى المناضلين، ولن نسمح للعابثين بفتح ملفات جرى معالجتها وإغلاقها وطنياً وسنضرب بيد من حديد على كل يد تعبث أو تحاول العبث بأمننا الوطني وحياة مناضلينا.

ثالثاً/ تدعو الجبهة عائلة الصوفي إلى اتخاذ قرار واضح وصريح بالتبرأ من مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإدانتها وتتحمل العائلة المسئولية الوطنية والاخلاقية في ذلك.

أخبار ذات صلة

شاهد: الداخلية بغزة تنشر صور ومعلومات عن المتهمين بقتل جبر القيق برفح

شاهد: الداخلية بغزة تنشر صور ومعلومات عن المتهمين بقتل جبر القيق برفح

&#34;الخارجية&#34;: 178 وفاة و3506 إصابات بـ&#34;كورونا&#34; في صفوف جالياتنا في العالم

"الخارجية": 178 وفاة و3506 إصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا في العالم

اشتية يُلغي قرارات المحافظين ويُعلن إغلاق أربع مدن رئيسية بالضفة

اشتية يُلغي قرارات المحافظين ويُعلن إغلاق أربع مدن رئيسية بالضفة

غنام: استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام

غنام: استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام

شاهد: الرئيس يُهاتف سبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا بالثانوية العامة

شاهد: الرئيس يُهاتف سبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا بالثانوية العامة

شاهد: الأجهزة الأمنية بالخليل تعتقل الفنان أيمن السبعاوي

شاهد: الأجهزة الأمنية بالخليل تعتقل الفنان أيمن السبعاوي

مقتل مواطن بإطلاق نار برفح جنوب القطاع والشرطة تُحقق بالحادثة

مقتل مواطن بإطلاق نار برفح جنوب القطاع والشرطة تُحقق بالحادثة

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

الصحة: وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا)

الصحة: وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا)

&#34;الحملة الوطنية&#34; تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

"الحملة الوطنية" تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

السيسي لوزير المالية المصري: &#34;خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس&#34;

السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية