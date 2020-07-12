الجبهة الشعبية تُعلق على مقتل أحد عناصرها برفح وتتوعد بالرد

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء الأحد، بياناً صحفياً، نعت فيه جبر القيق، أحد عناصرها والذي قتل اليوم في مدينة رفح، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:





تنعي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المناضل والأسير المحرر جبر فضل القيق، والذي استشهد اليوم في مدينة رفح في جريمة غدر نفذتها مجموعات مارقة وخارجة عن الصف الوطني.





إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تنعي المناضل والأسير المحرر جبر القيق الذي عمل في صفوفها سنوات الإنتفاضة، فإنها تؤكد على التالي:





أولاً: إن ما جرى مساء اليوم هو جريمة بشعة غادرة لن تمر دون عقاب، وتستوجب تضافر الجهود وتوحيدها في مواجهة هذه الجريمة التي عادة ما يرعاها ويوجهها الاحتلال للنيل من حياة المناضلين ومن أمن الوطن وسلمه الأهلي والمجتمعي.





ثانياً/ إننا ومعنا الكل الوطني سنبقى حراس للوطن والمواطنين ولن نتوانى لحظة عن تأدية واجباتنا الوطنية المطلوبة في حماية قدامى المناضلين، ولن نسمح للعابثين بفتح ملفات جرى معالجتها وإغلاقها وطنياً وسنضرب بيد من حديد على كل يد تعبث أو تحاول العبث بأمننا الوطني وحياة مناضلينا.





ثالثاً/ تدعو الجبهة عائلة الصوفي إلى اتخاذ قرار واضح وصريح بالتبرأ من مرتكبي هذه الجريمة النكراء وإدانتها وتتحمل العائلة المسئولية الوطنية والاخلاقية في ذلك.