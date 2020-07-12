دولي

الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
توفي ثمانية أشخاص، وشُخصت إصابة 1,206 أشخاص آخرين ب تفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 646 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.

ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 151 مريضًا، منهم 47 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 4.1% منذ منتصف الليلة الماضية.

ويرتفع عدد الإصابات النشطة في اسرائيل إلى 19,300 شخصًا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 38,670.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: ثماني وفيات و1200 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الإسرائيلية: ثماني وفيات و1200 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة العالمية تُعلن عن تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُعلن عن تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

دولة أوروبية تُطلق أول جواز سفر خاص بفيروس (كورونا)

دولة أوروبية تُطلق أول جواز سفر خاص بفيروس (كورونا)

روسيا: من ينكر وجود فيروس (كورونا) جاهل أو مجنون

روسيا: من ينكر وجود فيروس (كورونا) جاهل أو مجنون

ليبرمان يكشف دور نتنياهو في الانفجارات الإيرانية الغامضة

ليبرمان يكشف دور نتنياهو في الانفجارات الإيرانية الغامضة

السلطات التركية بدأت في تغطية الملامح المسيحية لـ&#34;آيا صوفيا&#34;

السلطات التركية بدأت في تغطية الملامح المسيحية لـ"آيا صوفيا"

مفاجأة.. الطائرة الأوكرانية في إيران وقعت بسبب خطأ بشري في ضبط الرادار

مفاجأة.. الطائرة الأوكرانية في إيران وقعت بسبب خطأ بشري في ضبط الرادار

البابا فرنسيس يكسر صمته بشأن إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

البابا فرنسيس يكسر صمته بشأن إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية جنوب نابلس ويسرقون أغنام مواطن من جنين

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية يستنكر إضرام النار في مركبة الكاتبة نادية حرحش

&#34;الحملة الوطنية&#34; تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

"الحملة الوطنية" تحذر من تداعيات الأوضاع الاقتصادية على مستقبل الطلبة

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

الحكومة تمنع التنقل بين المحافظات وتُصدر 19 قراراً جديداً لمواجهة فيروس (كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

«الديمقراطية» تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر المصاب بـ(كورونا)

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

فروانة: ارسال وفد طبي دولي محايد للسجون الإسرائيلية بات مطلبا عاجلا

تفاصيل رسالة من الرئيس عباس لنظيره السوري بشأن القضية الفلسطينية

تفاصيل رسالة من الرئيس عباس لنظيره السوري بشأن القضية الفلسطينية

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

السيسي لوزير المالية المصري: &#34;خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس&#34;

السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية