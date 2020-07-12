الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات و1200 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
توفي ثمانية أشخاص، وشُخصت إصابة 1,206 أشخاص آخرين ب تفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 646 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.
ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 151 مريضًا، منهم 47 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 4.1% منذ منتصف الليلة الماضية.
ويرتفع عدد الإصابات النشطة في اسرائيل إلى 19,300 شخصًا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 38,670.
توفي ثمانية أشخاص، وشُخصت إصابة 1,206 أشخاص آخرين ب تفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 646 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.
ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 151 مريضًا، منهم 47 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 4.1% منذ منتصف الليلة الماضية.
ويرتفع عدد الإصابات النشطة في اسرائيل إلى 19,300 شخصًا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 38,670.
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