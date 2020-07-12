الصحة الإسرائيلية: ثماني وفيات و1200 إصابة جديدة بـ(كورونا)

توفي ثمانية أشخاص، فيما شُخصت إصابة 1206 أشخاص آخرين بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 646 منذ منتصف الليلة الماضية، بسحب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد.





ووفقًا لمعطيات وزارة الصحة، فإن عدد الإصابات الخطرة ارتفع إلى 151 مريضًا، منهم 47 موصولون بأجهزة التنفّس الاصطناعي، في زيادة بلغت 4.1% منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الرسمية الفلسطينية.





وارتفع بذلك عدد الإصابات النشطة في اسرائيل إلى 19300 شخصًا، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 38670.

رام الله - دنيا الوطن