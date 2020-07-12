دولي

الصحة العالمية تُعلن عن تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)

الصحة العالمية تُعلن عن تسجيل ارتفاع قياسي بعدد الإصابات بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، إنه تم تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، حيث تم رصد نحو 230 ألف حالة جديدة.

وأفادت المنظمة، في تقرير أصدرته اليوم ويجمع معلوماتها حتى الساعة 08:00 بتوقيت غرينيتش من الأحد، بارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم بواقع 230370 حالة، ليصل العدد العام إلى مستوى 12552765 حالة، وفق وكالة (وفا). 

ويمثل هذا المؤشر ارتفاعا قياسيا ويأتي تأكيدا لتحذيرات المنظمة من تسارع انتشار الفيروس في العالم، حيث سبق أن سجلت يوم 9 يوليو 204967 حالة، وفي 10 يوليو 228102، وفي 11 يوليو 219983.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الارتفاعات الأكبر للإصابات تم رصدها في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.

كما أعلنت المنظمة عن وفاة 5285 شخصا جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة إلى مستوى 561617.

ويبقى معدل الوفيات اليومية بفيروس كورونا في العالم عند مستوى أعلى من 5000 حالة منذ عدة أيام، حيث سجلت يوم 9 يوليو 5575 وفاة، وفي 10 يوليو 5565، وفي 11 يوليو 5286.

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