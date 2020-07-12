غنام: استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام

قال محافظ رام الله والبيرة الدكتورة ليلى غنام، إنه تقرر استثناء المحافظة من الإغلاق التام.



وأضافت غنام، وفق صحيفة (الحياة الجديدة): "سيسمح فقط بفتح المحال التجارية والغذائية والمطاعم للتوصيل الخارجي".



الجدير ذكره، أن الحكومة الفلسطينية أعلنت إغلاق أربعة مدن رئيسية بينها محافظة رام الله والبيرة وذلك لمحاصرة فيروس (كورونا) ومنع تفشيه.























رام الله - دنيا الوطن