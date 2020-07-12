شاهد: الرئيس يُهاتف سبعة توائم من نابلس وغزة تفوقوا بالثانوية العامة

رام الله - دنيا الوطنتكفل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم من نابلس وقطاع غزة، تفوقوا في الثانوية العامة.وهاتف الرئيس عباس، ناهي حنني والد التوائم الأربعة من بيت فوريك شرق نابلس، ناهي حنني، مهنئا بتفوقهم في الثانوية العامة، ومعلنا تكفله بتكاليف دراستهم الجامعية.كما هاتف الرئيس عباس، والد التوائم الثلاثة من محافظة خان يونس أيمن قديح، مهنئا بتفوقهم، ومعلنا تكفله بتكاليف دراستهم الجامعية.وأعربت العائلتان عن عميق تقديرهما وشكرهما لسيادة الرئيس محمود عباس، على تكفله بتكاليف الدراسة الجامعية لأبنائهما، وأن هذه الخطوة ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقيهما.وكان المواطن ناهي حنني وجه مناشدة من خلال تلفزيون فلسطين، إلى سيادة الرئيس لمساعدته في تعليم أبنائه وقال إن الحمل ثقيل، ولا يستطيع أن يعلم طالبا واحدا، وقد استجاب الرئيس عباس لذلك.