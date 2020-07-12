الأجهزة الأمنية بالخليل تعتقل الفنان أيمن السبعاوي

أعلن المتحدث باسم مكتب محافظ الخليل، مهدي مرعب، اعتقال الأجهزة الأمنية للفنان الفلسطيني أيمن السبعاوي، مشيراً إلى أن السبعاوي محتجز لدى شرطة الظاهرية.





وقال مرعب، وفق صحيفة (القدس)، إن تم اعتقال السبعاوي وذلك بعد إحيائه حفلاً في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.





وكان الفنان السبعاوي ظهر قبل أيام في فيديوهات مباشرة بثتها صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال إحيائه حفلًا في بلدة الرام شمال القدس، وهو ما اعتبره كثيرون تحديًا لقرارات السلطة الفلسطينية بمنع إقامة الحفلات تجنبًا لتفشي فيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطن