مقتل مواطن بإطلاق نار برفح جنوب القطاع والشرطة تُحقق بالحادثة

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، بمقتل مواطن، مساء اليوم الأحد، بعد تعرضه لإطلاق نار في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وأشار البزم في تصريح له، إلى أن الشرطة الفلسطينية فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، كما يجري العمل لضبط الفاعلين.