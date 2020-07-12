شؤون فلسطينية

جنى دعباس الأولى على محافظة قلقيلية والثانية على الوطن تروي قصة نجاحها

جنى دعباس الأولى على محافظة قلقيلية والثانية على الوطن تروي قصة نجاحها
رام الله - دنيا الوطن
حصدت الطالبة جنى محمد دعباس المركز الثاني على مستوى الوطن في الفرع العلمي والمركز الأول على مستوى محافظة قلقيلية، بمعدل 99.6، وبفارق عُشر واحد فقط عن المركز الأول على مستوى الوطن.

وفي سرد قصة نجاحها وتميّزها قالت جنى أن "السر الذي يتوارى خلف كل نجاح، هو السعي والعمل بجد ومثابرة ، فمن يزرع يحصد  أما ما يتعلق بخطتي الدراسية ، فقد كنت اتابع من بداية العام الدراسي ولم أهمل أو اسوّف ، كنت قد وضعت جدول ثابت وسرت عليه بانتظام وابتعدت كل البعد عن العشوائية في الدراسة، وأما ما يتعلق بساعات الدراسة فإنني اؤمن بالنوع وليس بالكم، أي كانت ساعات دراستي معقولة ولكن بتركيز عالٍ، وبالنسبة للامتحانات الوزارية فهي من الكتاب المقرر وما على نمطه فقد انصب تركيزي على مادة الكتاب الوزاري ولا حرج بالتوسع المعقول في المادة والحل الخارجي حتى الالمام الكامل بالمادة، واما الدروس الخصوصية فهي سلاح ذو حدين ، فإمّا ان تكون وسيلة لمساعدة الطالب ومعالجة نقاط ضعفه ، وإما أن تكون مصدر تشتيت وإضاعة للوقت ، يجب التعامل معها بوعي حتى الحصول على الفائدة القصوى المرجوة، وبالنسبة لي فقد كانت حصصي الخصوصية في أيام العطلة الصيفية والشتوية ، وما يتخلل العام الدراسي فقد اعتمدت على شرح معلماتي ودراستي المنتظمة ومتابعتي للمواد"

اما عن سر نجاحها وتفوقها فتضيف جنى "التوجيهي كما يقال حرب أعصاب يربح فيها من يحافظ على ثبات أعصابه وهدوئه  فهي سنة كما غيرها من السنوات وامتحاناتها لست تعجيزية وإنما هي تختبر فهم الطالب للمادة ، فإذا كان الطالب مسيطر على المادة ومُلمّ فيها فلا داعي للخوف او الارتباك، التوكل على الله ونفسية الطالب هي أحد اهم اسباب التفوق والتميز، كما ان  الطالب في هذه المرحلة الهامة من حياته وتحت الضغوط الكثيرة التي تقع على عاتقه، فهو بحاجة إلى دعم ومساندة أهله ووجودهم بجانبه على الدوام، وتوفير جو هادئ ومكان دراسة مريح للطالب حتى ينجز ويتفوق". 

وفي ختام قصة نجاحها قالت جنى "التفوق في الثانوية العامة ما هو الا حصاد اثني عشر عامًا فالنتيجة تراكمية مبنية على عزم الطالب واصراره على بلوغ هدفه وغايته" متمنية كل التوفيق لطلبة الثانوية العامة 2021.

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