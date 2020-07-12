الصحة: وفاة مواطنتين من محافظة الخليل متأثرتين بإصابتهما بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة، مساء الأحد، عن وفاة مواطنتين (65 و71 عاماً) من مدينة الخليل وبني نعيم متأثرتين بإصابتهما بفيروس "كورونا".



وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أنه بتسجيل الوفاتين الجديدتين، ترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس في فلسطين إلى 39 حالة.