الحكومة الفلسطينية ترد على مطالبات التعديل الوزاري

علق الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، على ما يجري تداوله من استقالات لوزراء في الحكومة ومطالبات تعديل وزاري جديد على الحكومة.





وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي: "القضية تطرح في جميع دول العالم وبالأساس نحن في معركة وهي تطلب الالتزام الكامل بالقرارات الحكومية ولا مجال للمكايدة السياسية وجميع الوزارات تقوم بمهامها في مواجهة هذا الفيروس الذي تنهار أمامه دول عظمى".



وأضاف ملحم: "هذا الفيروس يتطلب مواجهة من جميع فئات المجتمع والجهد الوطني منصب على مواجهة هذا الوباء".











رام الله - دنيا الوطن