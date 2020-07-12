حماس تُعلق على أنباء اعتقال عناصر من المقاومة الفلسطينية بتهمة التخابر

علقت حركة حماس، على الأنباء التي أوردتها قناة العربية بشأن اعتقال عدد من عناصر المقاومة الفلسطينية بتهمة التخابر مع إسرائيل.





وقالت الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح له عبر "تويتر": "ما نشرته قناة العربية عن اعتقالات بصفوف المقاومة بتهمة التخابر مع الاحتلال هي محض أكاذيب".





وأضاف قاسم: "نشر مثل هذه الاشاعات تخدم هدف الاحتلال بزعزعة الجبهة الداخلية".





وفي وقت سابق، نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ما نُشر عبر قناة (العربية) من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص، ينتمون للمقاومة؛ بتهمة التعامل مع الاحتلال.

واتهمت وزارة الداخلية عبر تصريح عبر موقعها الرسمي، أن القناة تُمارس التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب.



كما حذرت الوزارة، من نشر وترويج الشائعات، التي تبثها قناة (العربية)، ودعت إلى تحري الدقة، ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.







رام الله - دنيا الوطن