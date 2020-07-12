شاهد: وداع مؤثر لطبيب سعودي توفي بكورونا والصحة ترفض حذفه من جدول المواعيد

رام الله - دنيا الوطنودعت وزارة الصحة السعودية ، بمقطع فيديو مؤثر، طبيبا توفي قبل نحو أسبوع، جراء إصابته بفيروس كورونا.وبين الفيديو الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها في موقع "تويتر"، أن الطبيب الراحل، ويدعى محمد، ظل يعمل 20 عاما بالمهنة دون توقف، حتى أصيب بالفيروس وتوفي على إثره.وأشار الفيديو إلى أن الراحل كان يرفض الحصول على إجازة مرضية، ويعرف عنه التواضع مع المرضى، كما كان شجاعا في مواجهة الفيروس منذ الأيام الأولى لظهوره بالمملكة، مبينا أن زملاءه بالعمل لا يصدقون رحيله حتى الآن.