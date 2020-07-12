روسيا: من ينكر وجود فيروس (كورونا) جاهل أو مجنون

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رام الله - دنيا الوطن

انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بشدة المشككين في حقيقة وجود جائحة فيروس كورونا المستجد في العالم.



وقال بيسكوف، الذي سبق أن أصيب بالفيروس التاجي وتعافى منه في شهر مايو الماضي، في حوار مع قناة "روسيا-1" اليوم الأحد، إن الأشخاص الذين لا يؤمنون بحقيقة وجود الفيروس "يبدون جهلاء على الأقل، ومجنونين في أسوأ حالة"، وفق (روسيا اليوم).



وتابع: "هذا المرض موجود، وهو يختلف عن الأمراض الأخرى".



وكشف المتحدث باسم الكرملين أن المصاب بكورونا يشعر أحيانا بالخوف، مضيفا أن فترة الإصابة ترتبط بـ"شعور غير معروف بعد".