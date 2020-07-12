جبهة النضال الشعبي تُحذر من خطورة الوضع الصحي للأسير "أبو وعر"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمّلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر، وكافة الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، بعد الإعلان عن إصابة أحد الأسرى بفيروس (كورونا)، والذي تبين لاحقاً أن الأسير المصاب هو كمال أبو وعر (46 عاماً) المحكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و(50) عاماً والمعتقل منذ عام 2003م، ويعاني من وضع صحي خطير للغاية جرّاء إصابته بالسرطان في الحنجرة، منذ نهاية العام الماضي 2019.



وقالت الجبهة: إن مصلحة سجون الاحتلال تنتهج سياسة ونهج الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى ولا تقدم لهم العلاج المناسب وتمعن بسياساتها وإجراءاتها العنصرية والعقابية بحق الأسرى، الأمر الذي يتطلب تحركاً واسعاً على كافة الأصعدة الرسمية والشعبية والإعلامية والقانونية لفضح وتعرية الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى المرضى الذين يعانون معاناة مزدوجة بسبب ظروف الاعتقال والمرض.



وأكدت الجبهة، أهمية العمل على تفعيل وتطوير الفعاليات الشعبية المساندة لنضالات الحركة الأسيرة وان يخصص اعتصام الثلاثاء في طولكرم تضامناً مع الأسير المريض أبو وعر، وإطلاق نداء عاجل للمؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل لوقف معاناة الأسرى المرضى، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير مريض.