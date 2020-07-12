دولي

السلطات التركية بدأت في تغطية الملامح المسيحية لـ"آيا صوفيا"

السلطات التركية بدأت في تغطية الملامح المسيحية لـ"آيا صوفيا"
آيا صوفيا
رام الله - دنيا الوطن
بعد قرار تحويلها الى مسجد أغلقت "آيا صوفيا" أبوابها أمام الزوار.

وبحسب (مونتي كارلو) الدولية، بدأ العمل فيها من قبل لجان تابعة للشؤون الدينية ووزارة الثقافة التركية لتغطية الرسوم والهياكل التي تدل على مسيحية المكان والتحضير لإقامة أول صلاة جمعة فيها، في الرابع والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

"آيا صوفيا" المدرجة على قوائم الإرث الإنساني العالمي لليونيسكو وظلت متحفا لستة وثمانين عاما بقرار من مؤسس الجمهورية التركية الحديثة "مصطفى كمال اتاتورك" أحدثت جدلا داخل تركيا حول أهداف وتوقيت قرار تحويلها الى مسجد.

الإسلاميون والقوميون الاتراك راوا في القرار نصرا ومؤشرا على المرحلة المتقدمة التي وصلتها تركيا في عهد أردوغان لكن الأحزاب العلمانية والاشتراكية ترى بأن قرار أردوغان جاء بدوافع سياسية لتحسين وضع حزبه وزيادة شعبيته فب الانتخابات القادمة، وتحذر هذه الأحزاب من تداعيات سلبية لاستخدام الدين لأغراض سياسية.

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