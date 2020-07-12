اليوم: تسجيل حالة وفاة ثالثة لفلسطيني في السعودية بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ثالثة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية بفيروس (كورونا).



وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر (تويتر)، أن جالة الوفاة للمواطن نبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وأعلنت الوزارة ظهر اليوم، عن وفاة المواطن عبد الله محمد العجل (79 عاماً)، والمواطن سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).