شؤون فلسطينية

اليوم: تسجيل حالة وفاة ثالثة لفلسطيني في السعودية بفيروس (كورونا)

اليوم: تسجيل حالة وفاة ثالثة لفلسطيني في السعودية بفيروس (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة ثالثة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية بفيروس (كورونا).

وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر (تويتر)، أن جالة الوفاة للمواطن نبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

وأعلنت الوزارة ظهر اليوم، عن وفاة المواطن عبد الله محمد العجل (79 عاماً)، والمواطن سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

داخلية غزة تنفي خبر اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة &#34;العمالة&#34;

داخلية غزة تنفي خبر اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة "العمالة"

القيادي عطون: يُوجد شبه تقسيم مكاني للقدس والأقصى

القيادي عطون: يُوجد شبه تقسيم مكاني للقدس والأقصى

الزهار: الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة مسؤولون عن مستقبل الوطن

الزهار: الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة مسؤولون عن مستقبل الوطن

السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

في ظل ندرة فرص العمل.. ما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني؟

في ظل ندرة فرص العمل.. ما التخصصات التي يحتاجها سوق العمل الفلسطيني؟

عريقات: على سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن الأسير أبو وعر

عريقات: على سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن الأسير أبو وعر

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

القيادي عطون: يُوجد شبه تقسيم مكاني للقدس والأقصى

القيادي عطون: يُوجد شبه تقسيم مكاني للقدس والأقصى

الزهار: الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة مسؤولون عن مستقبل الوطن

الزهار: الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة مسؤولون عن مستقبل الوطن

السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

السلطة القضائية: استمرار الإغلاق يزيد القضايا المدورة أمام المحاكم النظامية

عريقات: على سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن الأسير أبو وعر

عريقات: على سلطات الاحتلال الإفراج الفوري عن الأسير أبو وعر

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى مضربون عن الطعام يواصلون معركتهم

هيئة الأسرى: ثلاثة أسرى مضربون عن الطعام يواصلون معركتهم

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

السيسي لوزير المالية المصري: &#34;خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس&#34;

السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب