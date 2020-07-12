شؤون فلسطينية

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية

وزارة الاقتصاد تُخالف 88 منشأة تجارية وصناعية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، وشركاؤها (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، اليوم الأحد، عن تسجيل 88 منشأة تجارية وصناعية، مخالفة للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس (كورونا).

جاء ذلك، في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 19 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 372 منشأة تجارية وصناعية في مختلف المحافظات، تم خلالها إغلاق 63 محلاً تجارياً بالإضافة إلى تحرير جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة 17 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة، تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 شيكل إلى 500 شيكل بالإضافة إلى إخطار 8 محال تجارية؛ لتصويب وضعها القانوني.

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