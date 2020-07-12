اللواء المصري: يجب تغليب الصراع مع الاحتلال على أي خلاف داخلي

اللواء محمد المصري

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رام الله - دنيا الوطن

قال اللواء محمد المصري، الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية: إنه يُلاحظ أن هناك تهدئة أو عملية تغييب لعملية "الضم"، التي كانت الحكومة الإسرائيلية، ستقوم بها لأجزاء من الضفة ومناطق الأغوار.



وأضاف المصري، أن كافة المعلومات العلنية والسرية منها، تشير الى عدم تمكن نتنياهو من الإعلان عن عملية الضم، وهذا الامر يعود إلى المواقف الواضحة أولاً من قبل القيادة الفلسطينية، والتي عملت على كافة الصعد الشعبية والسياسية والدبلوماسية من اجل تحشيد اوسع اصطفاف دولي لمواجهة هكذا خطوة. ومن ثم رأينا موقفاً موحداً لكل الفلسطينيين، حول ضرورة مواجهة هكذا خطوة من قبل حكومة اليمين الاسرائيلي، كذلك كان موقفاً واضحاً وجريئاً من قبل الاردن الشقيق، تمثل في الموقف الصلب والمبدئي من الملك عبد الله، والذي حذر من ذهاب الامور باتجاه التصعيد، وبنفس الوقت رأينا موقفاً عربياً داعماً لموقف القيادة الفلسطينية في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية.



وذكر أنه من نافل القول الاشارة الى الموقف الدولي الذي كان واضحاً بأن هكذا خطوة لن تمر دون رد، برز ذلك في موقف الاتحاد الاوروبي، موقف روسيا، الصين، اليابان، كندا، وبقية بلدان العالم، الاتحاد الافريقي، ومنظمة التعاون الاسلامي.



وتابع المصري: "أخلص للقول، كانت اسرائيل وحيدة باستثناء ادارة ترامب، ونقول هنا ادارة ترامب مع تحفظ لأن الإدارة نفسها حصل بينها تباينات، حول حجم الضم وتوقيته، وأثر هذا الضم على موقع ترامب بالانتخابات الامريكية المقبلة".



وقال المصري: "دعني أذكر بأن هناك اصوات خرجت من اسرائيل، حذرت من الضم، واعتبرت ان هذا الضم سيقوض اتفاقيات السلام مع البلدان العربية المجاورة، وسيزيد من حالة التوتر والصدام مع الكل الفلسطيني.. أقول المعوقات امام الضم كانت كبيرة، كذلك نتنياهو يواجه ازمة اقتصادية داخلية، في ظل جائحة (كورونا) التي أثرت على شعبيته، بسبب سوء ادارته ومحاولة استغلاله للجائحة في مواجهة معارضيه، علماً انه بدء الان يركز عليها الاضواء، كي يغطي على قضايا الفساد المتهم بها امام القضاء الاسرائيلي".



وأكد أنه بالرغم من ذلك، يجب ان لا نستكين، وضروري ان نبقى متيقظين ونبذل كل الجهود من اجل اسقاط صفقة القرن كلها، مشيرا إلى القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، مدرك جيداً لأهمية الوحدة الوطنية، الامر الذي جعله يدعو القيادات الفلسطينية وممثلي الفصائل في 19/5/2020 الموافق يوم الثلاثاء، والذي أعلن فيه الرئيس باسم م.ت.ف ودولة فلسطين، أصبحنا اليوم في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الامريكية والاسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقيات، بما فيها الامنية، رداً على قرار اسرائيل ضم اجزاء من الضفة الفلسطينية وغور الاردن لسيادتها.



وأكد أن هذا الاعلان، اعتبرته اسرائيل حبر على ورق ولم تكن جدية الموقف، والبعض الفلسطيني لم يكن مقتنعاً بأن القيادة ستسير في تنفيذ هكذا قرار. الرئيس دعا الكل الفلسطيني، لأنه يدرك اهمية وحدة الموقف، وكان القرار جريئاً، وعلى الارض كان تنفيذه 100%، مما دفع البعض الفلسطيني الذي كان متردداً الى حسم امره ويقتنع بجدية الموقف، واسرائيل بدأت تدرك صلابة موقفنا، ودعني اقول ان هذا الموقف دفع العرب الى اتخاذ مواقف رافضة لاي عملية ضم لأراضينا.



وتابع: "انا أدرك معك اهمية وحدة الموقف الفلسطيني، وان الانقسام ترك جرحاً عميقاً، وأضعف مناعتنا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا، لكن هذا الانقسام الذي مر عليه 13 عاماً، لا يمكن حله كلياً، ولأسباب عديدة فلسطينية داخلية، ولا نريد الخوض بها الان، كذلك لأسباب خارجية، تعمل على عدم انهاء هذا الانقسام، وهذا الامر يتعلق ببعض دول الاقليم"



ومن هنا دعت القيادة حركة حماس وبقية الفصائل، دعونا نغلب صراعنا مع الاحتلال على أي خلاف داخلي، دعونا نضع برنامج وخطوات لمواجهة خطة الضم، وصفقة القرن التي إذا ما طبقت ستنهي قضيتنا الوطنية.



وأوضح أنه جاء اللقاء الوطني المهم، بين الاخوة امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، والاخ صالح عاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في 02/07/2020، هكذا لقاء شكل صدمة للمحتل، وفشلاً استخباراتياً له، حيث لم يكن يتوقع هذا الفعل الوطني من قبلنا كفلسطينيين. هذا اللقاء ما زالت ارتداداته تراها على كافة الصعد المحلية والاقليمية والدولية، والمفترض ان يبنى عليه، وان لا نسمح لاحد بإيقاف هذه الخطوة التي من خلالها وما نراكمه من فعل بناء الثقة، يمكن ان نصل الى حالة متقدمة، تؤهلنا الى ان نصوغ برنامجاً وطنياً متفق عليه لمواجهة صفقة القرن، ومن ثم افشال الضم الذي يسعى له نتنياهو وحكومته اليمينة المتطرفة.



وعن سؤاله، هل انت متفائل ان هذا اللقاء سينهي الانقسام، أجاب: ابداً أنا لم اقل ذلك، انا ركزت بأن هذا الفعل الواعي والوطني من قبل القيادات الفلسطينية الوازنة لطبيعة المخاطر والتهديدات التي تواجهها قضيتنا، يمكن البناء عليه، من خلال صوغ برنامج عمل يشكل القواسم المشتركة للكل الفلسطيني، ونحن متفقين سياسياً على دولة فلسطينية على حدود ال 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين حسب القرار 194، وان منظمة التحرير الفلسطينية، هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وان الرئيس ابو مازن هو عنوان المرحلة وهو قائد وزعيم منظمة التحرير الفلسطينية. كذلك الامر متفقين على ان المقاومة الشعبية الى جانب ما شرعته لنا القوانين الدولية من اليات المواجهة مع المحتل.



هذه عناوين مهمة جداً، يجب ان لا نترك لاحد ان يعيق ما قمنا به من فعل وطني تمثل بخطوة (المؤتمر الصحفي) والخطوات الايجابية التي تلت هذا المؤتمر في فعل بالميدان. هذه الخطوات وبشكل تراكمي يمكن ان توصلنا الى انهاء الانقسام، وان كنا نعلم بأن هناك عوامل خارجيه ستعمل على تعطيل ذلك.



• هل ترى أن ما تقوم به القيادة الفلسطينية من دور كافٍ لمواجهة إعلان الضم؟



من المهم أن يعرف الجميع بأن الامور تبدأ من صلابة الموقف الفلسطيني، والرؤية الوطنية التي تراها القيادة لعملية الصراع مع المحتل، أما موضوع الآليات على الارض فهذه مهمة الجميع، مهمة ملقاة على عاتق الفصائل والمجتمع المدني والمنظمات الاهلية، وعموم ابناء شعبنا بالوطن والشتات واهلنا في مناطق ال 48 اللذين نحييهم على مواقفهم المشرفة، وانت رأيت ما يتعرض له الاخ المناضل ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة من تحريض يميني فاشي، فقط لأنه حضر المؤتمر الصحفي. وهنا نوجه التحية له ولكل القائمة المشتركة، ولكل ابناء شعبنا في 48 اللذين رابطوا وحموا المسجد الاقصى.



وحين نقول أن هذه مسؤولية الجميع، أنا ارى أن الدبلوماسية الفلسطينية ناجحة، ولكن على مؤسسات المجتمع المدني والنخب ان تسندها بالدبلوماسية الشعبية، ومن الضروري ان نرى المثقفين والكتاب الفلسطينيين يقومون بدورهم التنويري بما يخص مخاطر صفقة القرن، وأن يبثوا حالة من التفاؤل في اوساط شعبنا، الذي يعاني من جائحة الاحتلال وجائحة (كورونا) والجائحة الاقتصادية. انظر لهذا الشعب الصامد في ظل الحصار، شعباُ يستحق منا أكثر وخاصة من نخبه ومثقفيه، وأن نركز على نقاط القوة ونبرز أفضل ما لدينا.



وحول رأيه في اداء القوى الفلسطينية في هذه الظروف الصعبة، قال: "ما يهمني اولاً وقبل كل شيء صلابة الموقف السياسي الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في مواجهة المخططات السياسية التي تتعرص لها قضيتنا، وهذا الموقف الناتج عن رؤية وطنية عكست نفسها على اداء الحكومة في مواجهة وباء (كورونا)، وهي أي الحكومة تعمل باقل الامكانيات، وفي ظل حصار اقتصادي، وبالتالي اذا ما قمنا بجردة حساب لحكومة اشتيه، سنجد انها بذلت جهوداً جبارة، وشهدت منظمة الصحة العالمية بدورها الجيد، كذلك لمسنا تواجدها في كل المحافظات، وبالتالي نحن ننظر اليها من منظور ايجابي، اخذين بعين الاعتبار الازمات التي مرت بها السلطة/ الاقتصاد، الضم، جائحة (كورونا).



وأكد أن هذه الحكومة استمدت قوتها من دعم الرئيس، ومن دعم اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف، واللجنة المركزية لحركة فتح، ونرى على شاشات الفضائية الفلسطينية، كيف يقود د. محمد إشتيه رئيس الوزراء لجنة الطوارئ المركزية، وبها اعضاء لجنة تنفيذية، ولجنة مركزية، وهناك تفاني بالعمل، والكل متعاون ويريد نجاح الوزارة، وهذا نجاح لنا كفلسطينيين في مواجهة هذه المرحلة الصعبة. وانا اؤكد لك ومن باب المطلع والقريب ان ما تقوم به الوزارة والدكتور إشتيه على رأسها وبما يحظى عليه من دعم الرئيس، عمل يدعونا للفخر، ولا تنسى ما يقوم به الاحتلال من محاولات لبث الاشاعات للنيل من وحدتنا الداخلية.



وعن دور المؤسسة الامنية، خاصة وهي تبذل جهوداً منذ بداية الجائحة في الميدان، قال: "دائماً اقول بأن مؤسستنا الامنية صمام امان، وهي المؤسسة الاكثر تماسكاً، وبسبب ما لديها من معرفة ومعلومات، لديهم قدرة على تقدير خطورة التهديدات التي تواجهنا، ومن هنا كل التحية لهؤلاء الاحباء اللذين يقاتلون على كل الجبهات".



وأضاف: أن المؤسسة الامنية هي حامية الاستقرار الامني والسلم الاهلي، وتعمل تحت ظروف صعبة، وعقبات يضعها الاحتلال كي يفشل تجربتنا، ويفرق ما بين شعبنا ومؤسستنا الامنية. المؤسسة الامنية تعاني ايضاً من الحصار الاقتصادي، خاصة وأنها مستنفرة وبكل طاقتها منذ أكثر من 3 أشهر في الميدان، والكثير من ابنائنا لا يذهبون بإجازاتهم، ومنهم ليس لديه الامكانية للتنقل بسبب الوضع الاقتصادي، والجميع يعرف ازمة الرواتب، وهم جزء من هذا الشعب الذي يعاني. هؤلاء الأحبة هم شركاء لوزارة الصحة والطواقم الطبية في مواجهة وباء (كورونا)، انظر كيف تراهم موجودين على حواجز المحبة من كل الاجهزة بانضباطٍ عالٍ، مما عزز العلاقة بينهم وبين ابناء شعبنا، مع ان هذه المهمات صعبة، خاصة على قوات الامن الوطني (الجيش) إلا انهم يؤدون مهماتهم على أكمل وجه، حماهم الله وجعلهم ذخراً لنا، هؤلاء أحبتنا، أولادنا وأخواتنا، ونحن نعول عليهم كثيراً.



وعن سؤاله، "أنت ترسم صورة تكاد تكون مثالية وبدون اخطاء، فلماذا يقول بعض المراقبين ان القيادة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني في ازمة حقيقية، حيث نصطدم جميعاً وبعد 25 عاماً بجدارٍ مسدود بعد تآكل او انتهاء اتفاق اوسلو، وأن الأداء الفلسطيني خلال هذه الفترة لم يكن بالمستوى المطلوب، وأن المؤتمر الصحفي بين الرجوب والعاروري لم يستطع أن يرد على أجوبة كثيرة، فماذا تقول؟"، وأضاف أن هذا سؤال مستفز وجيد، صحيح ما تقوله، نحن في ذروة الازمة، ولأننا في ذروة هذه الازمة، فإننا نخرج أفضل ما عندنا، فالانقسام والاحتلال وجائحة (كورونا) وجفاف التمويل وموجات التطبيع وانشغال العالم عنا، كل ذلك يتطلب منا مضاعفة الجهد لأجل الخروج من هذه الازمة. وأبدأ من المؤتمر الصحفي بين الرجوب والعاروري فأقول ان هذا المؤتمر عقد على قاعدة المصلحة، مصلحة الشعب والقضية ولا عيب في ذلك، وهي مصلحة متبادلة ولا تقوم على حسن النوايا، ولكن متى كان العمل السياسي حسن النية، أكثر من ذلك. فإن هذا المؤتمر الذي يؤسس لوحدة ميدانية سيتم فحصها في الايام القادمة، وأنا هنا متفائل، ويعرف الطرفان أن المهمة مكلفة وذات أثمان حقيقية، وهي ايضا تنهي ما يسمى بالخلاف الداخلي في البيت الواحد، كما ينهي مسألة ازدواجية التمثيل أو فكرة الغاء كل طرف للطرف الآخر.



وتساء المصري، "لماذا لا نريد أن نرى في ذلك نضجاً سياسيا للطرفين؟ لماذا لا نريد أن نرى في ذلك اختراعاً ممتازاً لاستعادة المصالحة والوحدة من باب غير معقول وغير متوقع؟ لماذا لا تريد ان ترى في ذلك ترميماً للمواقف وخروجاً من المأزق؟ أذهب ابعد من ذلك لأقول أن حركة فتح بالذات معنية أن تؤكد للجميع مصداقيتها وصدقها في مواجهة صفقة القرن، لأن صفقة القرن وخطوة الضم وتجاوز اسرائيل للرباعية والمبادرة العربية وكل الاتفاقيات ذات العلاقة، يتطلب من فتح بالتحديد القائدة لحركة التحرر الفلسطينية، مدعوة الآن لأخذ زمام الامور وإعادة انتاج نفسها من جديد، وأن عليها أن تستعيد الحيوية والمبادرة الأولى، وإلا فإن الميدان له شروطه وظروفه وشعاراته وقادته ايضاً. المرحلة القادمة فيها اختبار للشعار وللقائد والفكر والممارسة، وفتح قدها".



وسؤل المصري، "أنت تقول إن فتح تواجه اسئلة كثيرة صعبة ومحرجة؟"، وأجاب: نعم، أقول ذلك، واسمح لي ان اقتبس من بعض الانتقادات التي تقول أن على فتح أن تستعيد البيت الفتحاوي من جهة وبيت م. ت. ف من جهة اخرى، بالحوار مع جميع فصائل المنظمة على قاعدة الشراكة والندية والتكامل. لا أن تكتفي فقط بفصيل أو فصيلين وهذا ما يقوله البعض. المرحلة القادمة تحتاج الى الشراكة الكاملة والندية الكاملة. إن استعادة هذا الدور سينعكس على كل فئات الشعب وعلى اداءه، ولماذا لا نسأل عن دور هذه الفصائل، ولماذا لم نلمس مدى تأثيرها في عملية صنع القرار، ولم نرى موقفاً متقدماً عما طرحه السيد الرئيس.



وأضاف: "دعني أرد على ما يثار من قبل البعض في جلسات "النميمة" أو المحاولات للتركيز على مقولة أن هناك قصوراً في اداء الحكومة، لإدارة ازمة (كورونا)، وإن الجمهور أظهر قلة ثقة في أداء بعض الأجهزة الحكومية وإن لم يكن في أداء الحكومة اصلاً".



وختم محمد المصري، حديثه، بالقول: برأيي أن ذلك يعود الى ما نراه من ظواهر التفكك والتحلل وقلة الاهتمام والكسل الذي تبديه بعض الاطراف الفصائلية. الوحدة الفصائلية مهمة من اجل ضمان فعل جماهيري فاعل وناجع ومستمر. لن يتحرك الشارع دون هذه الوحدة الفصائلية. ولن تكون هناك دولة او استعادة للمبادرة دون هذه الوحدة الفصائلية الحقيقية. والشعب ليس المسؤول عن الانقسام، وما تقدمه الحكومة في مواجهة (كورونا) أكبر من طاقتها.