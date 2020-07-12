داخلية غزة تنفي خبر اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة "العمالة"





واتهمت وزارة الداخلية عبر تصريح عبر موقعها الرسمي، أن القناة تُمارس التضليل، وترويج الشائعات والأكاذيب.



كما حذرت الوزارة، من نشر وترويج الشائعات، التي تبثها قناة (العربية)، ودعت إلى تحري الدقة، ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.







رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، ما نُشر عبر قناة (العربية) من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص، ينتمون للمقاومة؛ بتهمة التعامل مع الاحتلال.