مفاجأة.. الطائرة الأوكرانية في إيران وقعت بسبب خطأ بشري في ضبط الرادار





رام الله - دنيا الوطنأعلن تقرير لمنظمة الطيران المدني الإيراني أن "خطأ بشريا" مرتبطا بضبط الرادار كان "السبب الأساسي" وراء حادث إسقاط طائرة بوينغ الأوكرانية في بداية العام الجاري قرب طهران والذي أودى بـ176 شخصا كانوا على متنها.وقال التقرير الذي نشر ليلة السبت 11/7 - الأحد 12/7، "كان هناك عطل نجم عن خطأ بشري في متابعة عملية" ضبط نظام الرادار، ما عرقل قدرته على التعرّف على مسار الأشياء في مجاله، وفق (مونتي كارلو).يذكر أن رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، كانت رحلة ركاب دولية مجدولة من طهران إلى كييف تديرها الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، في 8 يناير 2020، وقد أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة تلك الرحلة، وهي من طراز بوينغ 737-800، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران وعزا الحادث إلى خطأ بشري.في البداية، نفت سلطات الطيران الإيرانية إصابة الطائرة، قائلة إن هناك خطأ تقني في الطائرة، ولكن السلطات الأوكرانية قالت إن إسقاط الطائرة بصاروخ كان أحد النظريات الرئيسية التي تعمل عليها، كما صرح المسؤولون الأمريكيون والكنديون والبريطانيون بأنهم يعتقدون أن الطائرة قد أسقطها صاروخ أرض جو من طراز تور M1 أطلقته إيران.بعد ثلاثة أيام، في 11 يناير، ذكر فيلق الحرس الثوري بأنهم أسقطوا الطائرة بعد أن اعتقدوا خطأً بأنها صاروخ كروز أمريكيوقد أفادت أجهزة إعلام أوكرانية أنه من بين 176 راكبا، يوجد 82 منهم من الإيرانيين، و63 من الكنديين، و3 من البريطانيين، و6 من الأفغان، و8 من السويديين، و4 من الألمان، وورد أن 15 من الأوكرانيين كانوا على متنها.