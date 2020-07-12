القيادي عطون: يُوجد شبه تقسيم مكاني للقدس والأقصى

القيادي في حركة حماس أحمد عطون

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس)، أحمد عطون، وجود "شبه تقسيم مكاني" للقدس والمسجد الأقصى من خلال الاقتحامات اليومية للمستوطنين، والسماح لهم بأداء طقوس تلمودية في مناطق محددة، في حين يمنع المقدسيون من الصلاة فيها.



وشدد عطون في بيان وصل "دنيا الوطن" على أن هذه الإجراءات، هي محاولة فرض واقع على الذهنية العربية والإسلامية والفلسطينية، ومع تكرار ذلك يصبح أمراً واقعاً جديداً على الأرض.



وأشار إلى أن الاحتلال، يرسل رسائل واضحة للفلسطينيين وغيرهم، ألا سيادة سياسية لأحد على المسجد الأقصى والقدس، ولا سيادة دينية للمملكة الأردنية الهاشمية على المسجد الأقصى المبارك.



وأضاف: "الاحتلال يريد أن يقول أنا صاحب الكلمة، وأنا أقرر ماذا أريد، وأين ستسير الأمور في القدس".



وبين أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتعامل بردود الفعل؛ لتمرير مخططاته، وإجراءاته في مدينة القدس، وإنما وفق خطط تهويدية مُعدة مسبقاً، لكنه يستغل الفرص والواقع العربي والفلسطيني؛ لفرض أكبر قدر ممكن من الواقع على الأرض.



وأوضح أن مسلسل الابعاد عن القدس للرموز الدينية والوطنية والشبابية والنساء والأطفال، جزء من الحرب التي يشنها ضد المدينة، من أجل إيجاد خلل في ميزان الديموغرافيا في القدس.



وقال: "الاحتلال يعتبر أن المعركة الحاسمة في القدس، هي معركة الوجود والصمود، لكنه لكم ينجح فيها نتيجة الزيادة الطبيعة في القدس، إلى جانب التصدي من أهل القدس لهذه المخططات".