السيسي لوزير المالية المصري: "خلي قلبكم جامد وساعدوا الناس"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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رام الله - دنيا الوطن

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أنه من حقوق الدولة إلزام السيارات الجديدة بالترخيص، باستخدام الغاز الطبيعي.



وقال السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات، اليوم الأحد: "عربيات البنزين الجديدة لن ترخص إلا بالغاز، ومن حقنا كدولة ننظم ونحافظ على بلدنا، والمواد اللى في بلدنا تستخدم"، وفق (اليوم السابع).



ووجه حديثه لوزير المالية المصري، محمد معيط قائلاً: "خلى قلبكم جامد وساعدوا الناس".



وأشار السيسي، إلى أن سبب قدرة الدولة على الصمود خلال أزمة (كورونا) هو مسار الاصلاح الاقتصادي، والإجراءات القاسية المتخذة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.