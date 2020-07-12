الزهار: الطلبة المتفوقون في الثانوية العامة مسؤولون عن مستقبل الوطن

محمود الزهار

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رام الله - دنيا الوطن

قال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة (حماس): إن "الطلبة المتفوقين بالثانوية العامة، مسؤولون عن مستقبل الوطن، وسيكونون حراسه وصناع مجده وتقدمه".



وهنأ الزهار، الناجحين في الثانوية العامة، وذلك خلال كلمته في حفل وزارة التربية والتعليم؛ لتكريم أوائل الثانوية العامة بعنوان "مستقبلنا بوحدتنا"، مؤكداً أن نجاحهم في هذه الظروف الصعبة من حصار مستمر، وجائحة (كورونا)، يبشر بعظم المستقبل الواعد للمتفوقين.



وشارك لفيف من نواب تشريعي غزة في الحفل، كما شهد الحفل مشاركة حكومية وفصائلية واسعة، إلى جانب أسر وأهالي المتفوقين في الثانوية العامة.



وقال الزهار: "إن العالم كرم المتفوقين، الذين على عاتقهم تقام الأمم وتزدهر الدول، واليوم نكرّم الذين حققوا هذا الانتصار في ظروف مادية وصحية وإنسانية صعبة، وعدوانٍ متكررٍ، فاستطاعوا أن يجتازوا الحدود، ويكسروا السدود ويضيؤون أرضنا المباركة بالتفوق".



وأضاف: "أن هذا التميز يستدعي من جميع الطلبة، النجاح في اختيار تخصصاتهم والتفوق في المستقبل، وضرورة تميزهم فيه، ليكونوا قادة المستقبل، ويحرروا أرضهم مقدساتهم"، مشيراً في رسالة للطلبة إلى أن الوطن يريد منهم الطبيب والمعلم والمهندس والمتخصص في كل مجالات العلوم وأصحاب الرسالات السامية والنافعة، لخدمة شعبهم العظيم، الذي يستحق ذلك.



وأشاد الزهار بجهود وزارة ومديريات التعليم، الذين عملوا على مدار العام متحدين كل الصعاب، ومتخطين كل العقبات، فكانوا اليوم شركاء في هذا النجاح.



وثمن النائب الزهار دور المعلمين ومدراء المدراس، الذين وقفوا مع أبناء هذا الوطن، وهم اليوم شركاء في هذا الانتصار، رغم التحديات المالية والإدارية الصعبة، التي يعيشونها كباقي شرائح المجتمع الفلسطيني.



وأكد أن هذا الموقف المتكرر في كل عام، يجعلنا أكثر اطمئناناً على مستقبل وطننا وأرضنا وشعبنا وعقيدتنا ومقدساتنا، مباركاً جهود وزارة التربية والتعليم، وطواقمها المختلفة في الميدان، وعائلات الطلبة، لتحقيقهم هذا الإنجاز.



وفي ختام الاحتفال، شارك الزهار في تكريم المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية والأهلية، التي ساهمت في هذا النجاح، وأوائل الثانوية العامة.