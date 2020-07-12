فيديو أثار ضجة.. هل هذه فعلاً نعوش الجنود الأتراك ضحايا الغارات الأخيرة بليبيا؟

رام الله - دنيا الوطنتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً بدعوى أنه يظهر جثامين جنود أتراك، سقطوا في غارات استهدفت قاعدة عسكرية تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا قبل أسبوع.لكن هذا الفيديو، حسب وكالة (فرانس برس)، يصور في الحقيقة ضحايا انهيار ثلجي وقع في شهر شباط/ فبراسر الماضي، مؤكدة أنه ظهر في الفيديو توابيت ملفوفة بالأعلام التركية أمام طائرة عسكرية في ما يبدو أنه مدرج مطار، وسقط في هذا الحادث عشرات القتلى من بينهم عناصر في أجهزة الإنقاذ وتناقلته وسائل الإعلام التركيّة والعالمية.وكانت وكالة الأنباء التركية (الأناضول) ، ردت عبر مرصد تفنيد الأكاذيب، على تلك الصور والمقاطع التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، وأبرزهم نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان.​وأشار المرصد إلى أن ذلك الفيديو المتداول، ليس لجنود أتراك قتلوا في قاعدة الوطية الليبية، بل هو يعود تاريخه إلى 11 شباط/ فبراير الماضي، لتشييع جثامين جنود أتراك قتلوا في سوريا.وكان الفريق ضاحي خلفان، قد شكك في تغريدة في حقيقة ما أعلنته تركيا من وفاة 7 جنود أتراك فقط في قصف قاعدة الوطية، وقال: إنه شاهد ما بين 35 إلى 40 تابوتاً، فيما نشر بعض مقاطع فيديو لتلك التوابيت.وتعرض قاعدة الوطية العسكرية الواقعة على مسافة 140 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، مؤخرا لقصف جوي، واتّهمت حكومة الوفاق طائرات مجهولة بقصف القاعدة، من دون أن تقدّم تفاصيل عن الطائرات التي شنّت الهجوم وماهيّة الأهداف، وأشارت تقارير إلى أن الغارات استهدفت منظومات دفاع جوي تركية.