إعلان من سفارة فلسطين بمصر لطلاب التوجيهي الراغبين بالالتحاق بالجامعات المصرية

www.mohe-casm.edu.eg. (بالعربية: قطاع الشؤون الثقافية والبعثات).



ولفتت السفارة النظر إلى أن التعامل مع هذا الموقع والالتزام بالخطوات الموضحة فيه، هو الآلية المعتمدة والمضمونة؛ لتحصيل المقاعد الجامعية الحكومية، وأن عملية تسجيل الطلاب عبر هذا الموقع مجاناً، وبلا أية تكاليف مالية.



وقالت السفارة: إنه للاستفسار، ومزيد من المعلومات، التواصل معها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني، أو صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك) أو من خلال قسم الشؤون الثقافية للسفارة، عبر هاتف مسؤول العلاقة مع إدارة الوافدين.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد 12/7/2020، تنويهاً مهماً للطلاب الفلسطينيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة، داخل الوطن المحتل، وخارجه.وتقدمت السفارة، بأحر التهاني القلبية للطلاب الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة داخل الوطن المحتل وخارجه؛ وتتمنى لهؤلاء الطلاب مستقبلاً علمياً وأكاديميا مشرقاً، يساهم في رفعتهم وعزة الوطن.وأهابت السفارة، للراغبين منهم بالالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بجمهورية مصر العربية للعام2020/2021، التقدم بأوراقهم مباشرة إلى التنسيق الجامعي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين بوزراة التعليم العالي وهو: