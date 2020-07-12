الصحة: حالة وفاة بالخليل.. و349 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بلغت (349) إصابة.



وكشفت الصحة خلال تصريح مفصل حول مستجدات الوباء في فلسطين، عن تسجيل خمس حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وعن حالات الشفاء، قالت الوزارة: أنها سجلت 408 حالات تعافٍ، 399 في محافظة الخليل، 6 محافظة نابلس، 3 قطاع غزة.



وأشارت إلى أن الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 7 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.



وكشفت الصحة، أنها أجرت (2323) فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، وأن عدد الحالات النشطة الكلي (5763)، وعدد حالات التعافي (1237)، وعدد حالات الوفاة (37):



وتقسيم الإصابات داخل المحافظات:



محافظة القدس (105): مدينة القدس 50، مخيم قلنديا 11، الرام 1، عناتا 6، كفر عقب 4، العيزرية 28، أبو ديس 5.



محافظة رام الله والبيرة (49): مديرنة رام الله 1، مخيم الجلزون 31، بدرس 13، رمون 2، برقة 2.



محافظة الخليل (166): مدينة الخليل 83، حلحول 1، يطا 21، تفوح 2، بني نعيم 2، دورا 1، بيت أمر 2، بيت كاحل 3، سعير 1، مخيم الفوار 23، الشيوخ 1، نوبا 1، بيت عوا 1، إذنا 24.



محافظة طولكرم (6): مدينة طولكرم: 1، شويكة: 1، علار: 2، صيدا 2.



محافظة بيت لحم (11): مدينة بيت لحم 6، بيت ساحور 1، الولجة 2، بيت جالا 1، الدوحة 1.



محافظة نابلس (7): مدينة نابلس 4، قريوت 1، إجنسنيا 2.