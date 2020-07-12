بالأسماء.. إليكم رابط فحص نتائج توجيهي 2020 في فلسطين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس السبت، نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2020 في فلسطين، ونشرتها إلكترونيًا من قبل لجنة الامتحانات في الوزارة، بحسب رقم الجلوس.فيما تم اليوم الأحد، توزع كشوف الطلبة وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم، بما يضمن إجراءات السلامة العامة.