عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بقيادة المتطرف يهودا غليك.



وأفادت مصادر محلية، أن (81) مستوطناً، اقتحم باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال، أغلقت باب المغاربة، بعد اقتحام المستوطنين، فيما أخلت المنطقة الشرقية من المسجد؛ لتسهيل اقتحام المستوطنين.



وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولوا في الساحات بمجموعات متعاقبة.



وتواصل شرطة الاحتلال، فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



وحسب مصادر محلية، أقدمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، على تسجيل جميع أرقام هويات المصلين الوافدين للمسجد الأقصى بدعوى "السلامة العامة والتأكد من صحة الجميع"، في خطوة جديدة للتنكيل بالمواطن الفلسطيني.



ورداً على انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى، يواصل فلسطينيو الـ 48، تسيير قوافل الرباط في الأقصى، حيث توجه في وقت مبكر من صباح اليوم، العشرات من أهالي مدينة الناصرة للصلاة في المسجد الأقصى.