الإمارات تكشف لأول مرة تعرضها لـ"هجمات" خلال الشهر الماضي

الإماراتية، تمكنت من صد أكثر من 100 ألف هجمة سيبرانية.



وأشارت إلى أن تلك الهجمات السيبرانية، تعرضت لها المواقع الإلكترونية التابعة للحكومة الاتحادية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.



وأوضحت الهيئة الإماراتية، أن تلك الهجمات السيبرانية، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية بنسبة 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني بنسبة 12%.



وأشارت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية، إلى أن فرق الأمن السيبراني، عالجت أكثر من 407 حوادث سيبرانية.



واستعرضت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تقريرها الشهري مستجدات الأمن السيبراني، وجهود فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي الوطنية بالتعامل مع الهجمات السيبرانية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الإمارات، لأول مرة، عن تعرضها لـ"هجمات" وصفتها بالخطيرة، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي.وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إلى أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات