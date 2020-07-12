دولي

إيران تَرُد على تقارير "نشر قوات عسكرية صينية" داخل أراضيها

إيران تَرُد على تقارير "نشر قوات عسكرية صينية" داخل أراضيها
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
علق السفير الإيراني في بكين، محمد كشاورز زادة، على "مزاعم منح جزيرة كيش للصين في إطار وثيقة تعاون بين الدولتين، واصفة إياها بالمثيرة للسخرية، وإساءة للشعور الجمعي للشعب الإيراني العظيم.

وقال كشاورز: إن "طرح مزاعم مضحكة ومثيرة للسخرية مثل منح جزيرة كيش للصينيين، أو نشر قوات عسكرية صينية في إيران، في إطار برنامج التعاون الشامل بين إيران والصين للأعوام الـ 25 المقبلة، يشكل إساءة للشعور الجمعي للشعب الإيراني العظيم، هذا البرنامج تم تنظيمه على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة"، وذلك حسب وكالة (فارس) الإيرانية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي قال في وقت سابق، "ليست هنالك قضية منح جزر إيرانية للصين ولا نشر قوات عسكرية صينية ولا سائر الأوهام"، مضيفاً: التكهنات والأكاذيب المفبركة حول وثيقة التعاون الاستراتيجي بين إيران والصين للأعوام الـ 25 المقبلة "ذات جذور خارجية".

من جانبه، قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني: إن تلك التقارير تسعى إلى تخريب العلاقات الإيرانية الصينية، متهما وسائل إعلام أجنبية بمحاولة ذلك.

وكانت تقارير صحفية عالمية وخليجية، قد نشرت تقارير حول بنود اتفاقية مسربة بين إيران والصين، منح جزر وقواعد عسكرية وجوية للصين مقابل الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، ودفع مبالغ مقدمة لطهران لشراء النفط الخام الإيراني.

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