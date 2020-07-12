مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد وصول فيروس (كورونا)

ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمّل مكتب إعلام الأسرى، سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وخاصة المرضى منهم بعد وصول فيروس (كورونا) إلى السجون.



وبيّن إعلام الأسرى، أن إدارة سجون الاحتلال ما زالت تتلكأ في اتخاذ الإجراءات الوقائية الحقيقية؛ لحماية الأسرى من خطر فيروس (كورونا).



وحذّر من "أن استمرار إدارة سجون الاحتلال بالاستهتار في اتخاذ الإجراءات الوقائية، وعدم تقديم المواد الملائمة والكافية للتعقيم، ينذر بتفشي الفيروس بشكل كبير بين الأسرى".



ومن جانبها، حمّلت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، إدارة السجون كامل المسؤولية عن حياة الأسير المصاب بـ (كورونا) وحياة الأسرى المرضى.



وقالت: "حياة الأسير كمال أبو وعر في خطر حقيقي، والاحتلال وحده وإدارة سجونه من ستدفع ثمن ذلك"، مشيرة إلى أنها في حالة تشاور لاتخاذ الإجراءات والخطوات المناسبة لمواجهة تهاون إدارة سجون الاحتلال في التعامل مع فيروس (كورونا).