شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

اتفاقاً غير ملزم، لشراء تلك الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوماً في نيسان/ أبريل، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس (كورونا).



وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من سوق الاتصالات.



ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.



رام الله - دنيا الوطنقالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.وأضافت الشركة في بيان لها نقلته (روترز) اليوم الأحد، أنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم.وأبرمت الاتصالات السعودية في كانون الثاني/ يناير الماضي،