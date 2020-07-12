شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.
وأضافت الشركة في بيان لها نقلته (روترز) اليوم الأحد، أنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
وأبرمت الاتصالات السعودية في كانون الثاني/ يناير الماضي،
قالت الاتصالات السعودية، كبرى شركات الاتصالات في المملكة، إنها ستحتاج شهرين آخرين لإكمال صفقة لشراء حصة قدرها 55% في فودافون مصر.
وأضافت الشركة في بيان لها نقلته (روترز) اليوم الأحد، أنها ستمدد الفترة مرة أخرى إلى شهر أيلول/ سبتمبر القادم.
وأبرمت الاتصالات السعودية في كانون الثاني/ يناير الماضي،
اتفاقاً غير ملزم، لشراء تلك الحصة مقابل 2.4 مليار دولار، لكنها مددت العملية لمدة 90 يوماً في نيسان/ أبريل، بسبب ما قالت إنها تحديات لوجستية ناجمة عن جائحة فيروس (كورونا).
وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من سوق الاتصالات.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.
وفودافون مصر أكبر مشغل للهاتف المحمول في البلاد، إذ لديها 44 مليون مشترك بحصة تبلغ 40% من سوق الاتصالات.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي السعودي، حصة أغلبية في الاتصالات السعودية.
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