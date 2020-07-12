دولي

شرطة طهران تكشف معلومات مثيرة عن انفجار "المركز الطبي"

شرطة طهران تكشف معلومات مثيرة عن انفجار "المركز الطبي"
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب قائد شرطة طهران، إن حادث انفجار المركز الطبي في العاصمة الإيرانية نهاية الشهر الماضي، لم يكن أمنياً أو مدبراً.

وأكد حميد هداوند وفق (روسيا اليوم)، أن التحقيقات، أثبتت أن الحادث ناجم عن خطأ بشري وتهاون من قبل العاملين في المركز.

وأعلن هداوند أنه تم اعتقال 12 شخصاً إثر الحادث، مضيفاً أنه تم الإفراج عن 11 منهم بكفالة مالية، حتى موعد انعقاد جلسة المحكمة، بينما لا يزال شخص واحد قيد الحبس، مشيراً إلى أن غالبيتهم من مسؤولي المركز الطبي.

وقتل 19 شخصاً وجرح نحو 15 آخرين في انفجار أسطوانات غاز الأوكسجين في مركز "سينا مهر" الطبي بشمال العاصمة طهران، في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي.

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