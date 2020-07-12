شؤون فلسطينية

حماس تُثمن قرار مجلس الشيوخ التشيلي برفض مخطط الضم

حماس تُثمن قرار مجلس الشيوخ التشيلي برفض مخطط الضم
مجلس الشيوخ التشيلي
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، قرار مجلس الشيوخ التشيلي، الذي يرفض فيه خطوات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، والمطالب بمقاطعة شاملة لجميع المنتوجات الإسرائيلية.

ودعا قاسم في تصريح صحفي، كل الحكومات إلى ترجمة رفضهم للسلوك العدواني للاحتلال، إلى خطوات عملية عبر فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال، وملاحقة قادته. 

وأكد قاسم، أن تصاعد المواقف الرافضة للسلوك الاستعماري الإسرائيلي، المتمثل بمخطط "الضم" يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية الداعمة له.

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