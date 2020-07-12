توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب



وقال سولوخا للصحفيين وفق ما نقله (سبوتنك): "يواصل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، تقديم المساعدة الشاملة للمواطنين السوريين في استعادة الحياة السلمية​​​، واليوم نقوم بحملة إنسانية لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض في قرية العيس بمحافظة حلب، وتم تقديم 250 مجموعة غذائية وطنّا واحداً من الخبز، ونخطط للقيام بمثل هذا العمل في مناطق سكانية أخرى من المحافظة، التي تحررت منذ مدة قصيرة من التشكيلات المسلحة غير الشرعية".



وجرى توزيع المساعدات الإنسانية بالقرب من مبنى المدرسة المحلية، وتم تحرير القرية التي تبعد حوالي 30 كيلومتراً عن حلب من المسلحين قبل عدة أشهر.



هذا وكان معظم سكان قرية العيس، يعملون في الزراعة، ولكن مع ظهور المسلحين، توقفت جميع الأعمال الزراعية، والآن يحتاج السكان، الذين ظلوا بدون سبل العيش والطعام، إلى المساعدة الإنسانية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن ممثل المركز الروسي لمصالحة الأطراف المتحاربة في سوريا، مكسيم سولوخا، اليوم الأحد، أن العسكريين الروس، وزعوا مساعدات إنسانية على سكان قرية العيس في محافظة حلب السورية.