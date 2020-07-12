248 إصابة جديدة بـ (كورونا) في ألمانيا





ووفقاً لأحدث البيانات، تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس حول العالم 12.3 مليون إصابة، والوفيات أكثر من 556 ألفاً.







رام الله - دنيا الوطنسجلت ألمانيا 248 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، وفق ما نقلته (رويترز)، اليوم الأحد، بارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 198804.وأظهرت بيانات المعهد، ارتفاع عدد الوفيات بواقع ثلاث حالات إلى 9063 في المجمل، حيث سجلت في اليوم السابق 378 إصابة، وست وفيات بفيروس (كورونا).