صحة غزة تكشف آخر مستجدات (كورونا) بالقطاع

قالت وزارة الصحة، بقطاع غزة، اليوم الأحد، لم يتم إجراء أي عينة جديدة لفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت صحة غزة: "لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، وقد بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 13130 عينة، منها 13058 عينة سلبية و72 عينة إيجابية".





فيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19)، (باللغتين العربية والإنجليزية).

رام الله - دنيا الوطن