وزارة الخارجية: جاليتنا في أمريكا تواصل تنظيم الفعاليات الرافضة لـ "الضم"

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، أفاد بتنظيم أبناء الجالية مسيرة في مدينة تكساس ضد "الضم".



وشارك العشرات من أبناء الجالية والمتضامنين الأمريكان في هذه المسيرة، تعبيراً عن رفضهم لقرار الحكومة الإسرائيلية، ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات.



وعبرت الخارجية، عن فخرها بالجالية الفلسطينية في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، التي تثبت يوماً بعد يوم، أصالتها الوطنية والإنسانية، وعمق انتمائها ودورها الفاعل المشهود له في الانخراط الريادي بالشراكة مع مكونات المجتمع الأمريكي والجاليات الشقيقة والصديقة في مواجهة وباء (كورونا)، وفي التأكيد على رفضها لقرار "الضم" الإسرائيلي.