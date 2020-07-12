وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن البريد الفلسطيني، بدأ بالتزامن مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة، لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية، وإضافة المزيد من الخدمات، وتوسيع رقعتها بين التجمعات السكانية، بافتتاح مكاتب بريد جديدة، وإعادة تطوير وتحديث لمعظم المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات الفلسطينية، تلبية لمطالب المواطنين من خلال الهيئات المحلية والمجالس القروية، بالتزامن مع توجه الوزارة لاستحداث خدمات إلكترونية جديدة، وتطوير تعرفة بريدية جديدة لعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، مما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني، ويعزز من الاستثمارات المحلية.



وقالت الوزارة: إنها عمدت لرصد وتوثيق لجميع المكاتب البريدية التي تم افتتاحها أو إعادة تطويرها، وتأهيلها بهدف تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين؛ لتكون قريبة على مناطق تواجدهم، وبهذا الصدد توجه الطاقم الإعلامي في البريد إلى محافظة الخليل؛ لتقديم إيجاز حول أهم المكاتب التي طرأ عليها ذلك التغيير.



واعتبر مدير عام البريد، خضر قب، أن محافظة الخليل لها خصوصية من حيث عدد السكان، ونسبة التبادل التجاري حول العالم، مضيفاً أن الخدمات الحكومية في فلسطين، تشهد تطوراً مستمراً ومتسارعاً، خاصة فيما يتعلق بسرعة وإنجاز المعاملات دون تعقيدات، واختصار الوقت والجهد، وتقليل الأعباء المادية التي كان يتكبدها المواطن، حيث كان في السابق، يضطر للذهاب إلى مركز المدينة؛ لتلقي الخدمات.



وأضاف أن وزارة الاتصالات، وبتوجيهات من الوزير على أتم الاستعداد والجاهزية لمواءمة مكاتب البريد، وتأهيلها لتصبح نوافذ تقدم من خلالها الخدمات للمواطن الفلسطيني، مضيفاً أن توفير الخدمة في المكاتب، وربط الناس بالبريد، سيعود بالنفع على المواطن، حيث أنها ستوفر عليه الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، لاسيما في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين.



من جانبه، أكد يوسف عمرو، مدير بريد محافظة الخليل، أن البريد الفلسطيني في محافظة الخليل، يقدم خدماته لـ 750 ألف مواطن، وبين أن البريد يغطي معظم التجمعات السكانية في بلدات وقرى المحافظة بواقع 15 مكتب بريد، إضافة للعديد من الشعب البريدية، وقال: إن الوزارة قامت بعمل دراسة وافية لتحليل المناطق التي تحتاج لافتتاح مكاتب جديدة، حيث تم افتتاح مكتب بريد بلدة سعير، وجاري التحضير لافتتاح مكتب بريد تفوح.



وذكر عمرو، أن الوزارة اهتمت بإعادة تأهيل وتطوير كل من مكاتب بريد (الخليل، حلحول، ترقوميا، البلدة القديمة، وبصدد ترميم مكتب بريد الحرم الإبراهيمي).



مكتب بريد سعير وبريد تفوح

وقالت الوزارة: إن مكتب بريد سعير، قدم خدماته لأكثر من 50 ألف مواطن من بلدتي سعير والشيوخ وبني نعيم والعروب وقد تم افتتاحه خلال شهر أيار/ مايو الماضي؛ لتقديم الخدمات البريدية لسكان تلك المنطقة، ويعتبر افتتاح هذا المكتب كمطلب بلدي للمواطنين ولدى تلك المنطقة كثافة سكانية يعتمد الكثير من قاطنيها على البريد لتلقي الخدمات، حيث كانوا بالسابق يضطرون للتوجه إلى المكاتب البريدية في حلحول ومدينة الخليل.



وقدم رئيس بلدية سعير محمد فهمي شلالدة، شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر، وطواقم البريد على اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لكافة التجمعات السكانية ومن ضمنها بلدة سعير، واستجابته لمطالب البلدة بافتتاح مكتب بريد بها، والتي أصلاً هي بحاجة لهذه الخدمة، وأضاف الشلالدة أن البلدية تحملت نفقات افتتاح وتشغيل هذا المكتب، معبراً عن تعاون البلدية بشكل كامل مع الجهات الحكومية بهدف تقديم الخدمة للمواطن، وعبّر عن طموحه أن يقدم البريد المزيد من الخدمات للمواطنين واستحداث خدمات جديدة يستفيد منها المواطن بشكل أوسع.



يذكر أن وزارة الاتصالات قد اوعزت لافتتاح مكتب بريد في بلدة تفوح التي تقع على بعد 6 كيلومترات إلى الغرب من مدينة الخليل، وسيستفيد من الخدمات البريدية فيها أكثر من 15 ألف مواطن بما يوفّر خدمات بريدية شاملة ومتطورة تتواءم مع أحدث المعايير العالمية المتبعة في قطاع البريد، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل به بعد أقل من شهر.



وسيقدم مكتب بريد سعير، ومكتب بريد تفوح العديد من الخدمات المالية والحكومية والبريدية منها خدمة البعائث البريدية وتشمل الطرود والبريد العادي والرزم الصغيرة والبريد العاجل والبعائث المسجلة التي تحمل رقم تتبع، والبريد خالص الأجرة، فيما تشمل خدمات المبيعات البطاقات التذكارية والطوابع وتأجير الصناديق البريدية، ويجري حالياً التحضير لإضافة المزيد من الخدمات.