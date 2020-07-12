شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: إن البريد الفلسطيني، بدأ بالتزامن مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية العالمية، والحاجة الملحة، لتعزيز سوق التجارة الإلكترونية، وإضافة المزيد من الخدمات، وتوسيع رقعتها بين التجمعات السكانية، بافتتاح مكاتب بريد جديدة، وإعادة تطوير وتحديث لمعظم المكاتب البريدية المنتشرة في مختلف المحافظات الفلسطينية، تلبية لمطالب المواطنين من خلال الهيئات المحلية والمجالس القروية، بالتزامن مع توجه الوزارة لاستحداث خدمات إلكترونية جديدة، وتطوير تعرفة بريدية جديدة لعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، مما ينعكس على الاقتصاد الفلسطيني، ويعزز من الاستثمارات المحلية.

وقالت الوزارة: إنها عمدت لرصد وتوثيق لجميع المكاتب البريدية التي تم افتتاحها أو إعادة تطويرها، وتأهيلها بهدف تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين؛ لتكون قريبة على مناطق تواجدهم، وبهذا الصدد توجه الطاقم الإعلامي في البريد إلى محافظة الخليل؛ لتقديم إيجاز حول أهم المكاتب التي طرأ عليها ذلك التغيير.

واعتبر مدير عام البريد، خضر قب، أن محافظة الخليل لها خصوصية من حيث عدد السكان، ونسبة التبادل التجاري حول العالم، مضيفاً أن الخدمات الحكومية في فلسطين، تشهد تطوراً مستمراً ومتسارعاً، خاصة فيما يتعلق بسرعة وإنجاز المعاملات دون تعقيدات، واختصار الوقت والجهد، وتقليل الأعباء المادية التي كان يتكبدها المواطن، حيث كان في السابق، يضطر للذهاب إلى مركز المدينة؛ لتلقي الخدمات.

وأضاف أن وزارة الاتصالات، وبتوجيهات من الوزير على أتم الاستعداد والجاهزية لمواءمة مكاتب البريد، وتأهيلها لتصبح نوافذ تقدم من خلالها الخدمات للمواطن الفلسطيني، مضيفاً أن توفير الخدمة في المكاتب، وربط الناس بالبريد، سيعود بالنفع على المواطن، حيث أنها ستوفر عليه الوقت والجهد اللازمين للحصول على الخدمات، لاسيما في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين.

من جانبه، أكد يوسف عمرو، مدير بريد محافظة الخليل، أن البريد الفلسطيني في محافظة الخليل، يقدم خدماته لـ 750 ألف مواطن، وبين أن البريد يغطي معظم التجمعات السكانية في بلدات وقرى المحافظة بواقع 15 مكتب بريد، إضافة للعديد من الشعب البريدية، وقال: إن الوزارة قامت بعمل دراسة وافية لتحليل المناطق التي تحتاج لافتتاح مكاتب جديدة، حيث تم افتتاح مكتب بريد بلدة سعير، وجاري التحضير لافتتاح مكتب بريد تفوح.

وذكر عمرو، أن الوزارة اهتمت بإعادة تأهيل وتطوير كل من مكاتب بريد (الخليل، حلحول، ترقوميا، البلدة القديمة، وبصدد ترميم مكتب بريد الحرم الإبراهيمي).

مكتب بريد سعير وبريد تفوح
وقالت الوزارة: إن مكتب بريد سعير، قدم خدماته لأكثر من 50 ألف مواطن من بلدتي سعير والشيوخ وبني نعيم والعروب وقد تم افتتاحه خلال شهر أيار/ مايو الماضي؛ لتقديم الخدمات البريدية لسكان تلك المنطقة، ويعتبر افتتاح هذا المكتب كمطلب بلدي للمواطنين ولدى تلك المنطقة كثافة سكانية يعتمد الكثير من قاطنيها على البريد لتلقي الخدمات، حيث كانوا بالسابق يضطرون للتوجه إلى المكاتب البريدية في حلحول ومدينة الخليل.

وقدم رئيس بلدية سعير محمد فهمي شلالدة، شكره لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور اسحق سدر، وطواقم البريد على اهتمامها بتقديم أفضل الخدمات لكافة التجمعات السكانية ومن ضمنها بلدة سعير، واستجابته لمطالب البلدة بافتتاح مكتب بريد بها، والتي أصلاً هي بحاجة لهذه الخدمة، وأضاف الشلالدة أن البلدية تحملت نفقات افتتاح وتشغيل هذا المكتب، معبراً عن تعاون البلدية بشكل كامل مع الجهات الحكومية بهدف تقديم الخدمة للمواطن، وعبّر عن طموحه أن يقدم البريد المزيد من الخدمات للمواطنين واستحداث خدمات جديدة يستفيد منها المواطن بشكل أوسع.

يذكر أن وزارة الاتصالات قد اوعزت لافتتاح مكتب بريد في بلدة تفوح التي تقع على بعد 6 كيلومترات إلى الغرب من مدينة الخليل، وسيستفيد من الخدمات البريدية فيها أكثر من 15 ألف مواطن بما يوفّر خدمات بريدية شاملة ومتطورة تتواءم مع أحدث المعايير العالمية المتبعة في قطاع البريد، حيث من المتوقع أن يبدأ العمل به بعد أقل من شهر.

وسيقدم مكتب بريد سعير،  ومكتب بريد تفوح العديد من الخدمات المالية والحكومية والبريدية منها خدمة البعائث البريدية وتشمل الطرود والبريد العادي والرزم الصغيرة والبريد العاجل والبعائث المسجلة التي تحمل رقم تتبع، والبريد خالص الأجرة، فيما تشمل خدمات المبيعات البطاقات التذكارية والطوابع وتأجير الصناديق البريدية، ويجري حالياً التحضير لإضافة المزيد من الخدمات.

أخبار ذات صلة

الصحة: حالة وفاة بالخليل.. و349 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

الصحة: حالة وفاة بالخليل.. و349 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بفلسطين

بالأسماء.. إليكم رابط فحص نتائج توجيهي 2020 في فلسطين

بالأسماء.. إليكم رابط فحص نتائج توجيهي 2020 في فلسطين

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

هل يُعقد لقاء وطني شامل يَضم كافة الفصائل الفلسطينية؟

هل يُعقد لقاء وطني شامل يَضم كافة الفصائل الفلسطينية؟

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد وصول فيروس (كورونا)

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد وصول فيروس (كورونا)

نادي الأسير: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير كمال أبو وعر

نادي الأسير: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير كمال أبو وعر

حماس تُثمن قرار مجلس الشيوخ التشيلي برفض مخطط الضم

حماس تُثمن قرار مجلس الشيوخ التشيلي برفض مخطط الضم

وزارة الخارجية: جاليتنا في أمريكا تواصل تنظيم الفعاليات الرافضة لـ &#34;الضم&#34;

وزارة الخارجية: جاليتنا في أمريكا تواصل تنظيم الفعاليات الرافضة لـ "الضم"

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد وصول فيروس (كورونا)

مؤسسات الأسرى تُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى بعد وصول فيروس (كورونا)

نادي الأسير: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير كمال أبو وعر

نادي الأسير: نُحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير كمال أبو وعر

وزارة الخارجية: جاليتنا في أمريكا تواصل تنظيم الفعاليات الرافضة لـ &#34;الضم&#34;

وزارة الخارجية: جاليتنا في أمريكا تواصل تنظيم الفعاليات الرافضة لـ "الضم"

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية &#34;الرباط&#34; الجامعية

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية "الرباط" الجامعية

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

بغداد تدعو برلين لدعم رفع العراق من قائمة الدول الممولة للإرهاب

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

شركة اتصالات سعودية تعمل على شراء حصة في (فودافون) المصرية

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

توزيع مساعدات إنسانية روسية في قرية قرب حلب

تواصل مفاوضات سد النهضة وأنباء عن توافق حول قضيتين خلافيتين

تواصل مفاوضات سد النهضة وأنباء عن توافق حول قضيتين خلافيتين