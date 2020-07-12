هيئة الأسرى: إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بإصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر(46 عاما) من بلدة قباطية في جنين، بفيروس كوفيد 19 (كورونا)، ويقبع حاليا في

مستشفى أساف هروفيه.



وقالت الهيئة، أن سياسة الإهمال والتقصير الإسرائيلية المتعمدة والممنهجة، هي من جعلت الأسرى هدفا لفيروس كورونا ولكل الأوبئة والأمراض الخطيرة التي تودي بحياتهم.



وفي تفاصيل ما حدث، بينت الهيئة أن الأسير أبو وعر الذي يعاني من سرطان بالحنجرة ويمر بظروف صعبة وخطيرة ومعقدة، تم نقله مساء الثلاثاء الماضي من قسم رقم 2 في سجن

جلبوع الى مشفى العفولة لاجراء بعض الفحوصات ومن بينها فحص كورونا وتبين أنه غير مصاب، وبعدها تم نقل الأسير مساء الأربعاء الى (مراش الرملة) وبقي حتى صباح الجمعة

ومن ثم تم نقله الى مستشفى أساف هروفية لإجراء عدة فحوصات ومن بينها فحص كورونا ليتبين إصابته بالفيروس.



ولفتت الهيئة، بأنه وبعدما تأكدت الإصابته، تم عزل الأسير أبو وعر، كما تم عزل الأسرى في قسم رقم 2 في سجن جلبوع ومدير السجن و23 سجانا في جلبوع.



وحملت الهيئة سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو وعر وخطورة حالته الصحية الصعبة والخطيرة، وطالبتا بإجراء فحص كورونا لجميع الأسرى المرضى في سجن الرملة ولأسرى جلبوع بشكل فوري.



وأوضحت الهيئة، أن معاناة الأسير أبو وعر من السرطان بدأت تظهر معه منذ أواخر عام 2019، وقد خضع لعلاج إشعاعي، بعد إهمال طبي متعمد، مؤكدة أنه نقل أكثر من مرة لإجراء فحوصات عبر البوسطة مقيد اليدين دون مراعاة لظروفه الصحية، وأن حالته تتفاقم بشكل متواصل، أدى الى فقدان في الوزن وصعوبة كبيرة في الكلام وأوجاع بالرقبة والرأس، وهو محكوم بالسجن لـ6 مؤبدات و50 عاما.