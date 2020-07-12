الخارجية: وفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) في السعودية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية بفيروس (كورونا).
وأفادت الخارجية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن الوفاة تعود للمواطن سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).
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