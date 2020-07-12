الخارجية: وفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) في السعودية





وأفادت الخارجية بتصريح مقتضب عبر صفحتها الرسمية على (تويتر)، أن الوفاة تعود للمواطن سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).

















رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، عن تسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية بفيروس (كورونا).