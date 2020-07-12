دون موافقة (غانتس).. صحيفة: حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة





ووفقاً لصحيفة (إسرائيل هيوم) الإسرائيلية، فإنه تم حذف البند من اللوائح الداخلية لعمل الحكومة، دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء البديل، وزعيم حزب (أزرق أبيض) بني غانتس.





وأوضحت الصحيفة، أنه سيتم اليوم خلال الاجتماع الأسبوعي، عرض اللوائح الداخلية للحكومة؛ للتصويت عليها.





وتتضمن الاتفاقية الائتلافية، أنه يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يرفع قضية فرض السيادة للتصويت، بدون موافقة غانتس.



رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أنه تم حذف بند يتعلق بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية، وغور الأردن.