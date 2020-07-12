اعتقال 29 إسرائيليًا خلال احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية





وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الشرطة، اعتقلت 19 إسرائيلياً الليلة الماضية في (تل أبيب) خلال التظاهرات الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية.





وأضافت القناة، أنه أصيب 3 عناصر من الشرطة، خلال مواجهات، اندلعت الليلة بين قوات الشرطة والمتظاهرين وسط تل أبيب.





وبحسب القناة، شارك في مظاهرة تل أبيب الآلاف من المستقلين والعمال والموظفين، احتجاجاً على تعامل الحكومة مع التداعيات الاقتصادية لأزمة (كورونا).





ووفقاً للقناة الإسرائيلية، طالب المتظاهرون بضخ فوري للأموال وتقديم مساعدات ومنح، وتمكين العاملين لحسابهم الخاص من استئناف مزاولة نشاطاتهم الاقتصادية.





وأشارت القناة، إلى أن الشرطة الإسرائيلية، اعتقلت الليلة الماضية، 10 إسرائيليين بالقدس، خلال الاحتجاجات رفضاً لقرار إغلاق بعض الأحياء السكنية في المدينة، للحد من تفشي (كورونا).

رام الله - دنيا الوطنشارك آلاف الإسرائيليين، الليلة، في تظاهرات ضخمة جرت وسط تل أبيب، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد أزمة (كورونا).