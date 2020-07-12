شؤون فلسطينية

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية "الرباط" الجامعية

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية "الرباط" الجامعية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
تُعلن كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، للطلبة الناجحين في الثانوية العامة عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد لديها للعام الدراسي 2020-2021، في التخصصات الآتية:

1. بكالوريوس القانون والعلوم الشرطية.

2. بكالوريوس الملاحة البحرية.

وذلك ابتداء من الاثنين 09/07/2020، وحتى الخميس 26/07/2020، وفقاً للشروط الآتية:

1. أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية.

2. أن يكون المتقدم قد اجتاز بنجاح امتحان الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70% لجميع التخصصات.

3. ألا يزيد عمر الطالب في أول شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020 عن 20 عاماً.

4. ألا يقل طول المتقدم عن 170 سم.

5. أن يجتاز الطالب الفحوصات الطبية من الجهات المختصة المعتمدة لدى الكلية، وكذلك اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، والمقابلة الشخصية بنجاح.

6. يخضع جميع المتقدمين للتنافس والمفاضلة حسب معدل الثانوية العامة (بوزن 50%)، واللياقة البدنية والمقابلة الشخصية (بوزن 50%).

7. الحصول على ترتيب تنافسي من بين المتقدمين في اختبارات القبول، يُمكنه من الالتحاق بالكلية حسب العدد المطلوب لكل تخصص.

8. الحصول على شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية، (يُقدمها الطالب حال قبوله في الكلية).

9. الالتزام بالخدمة في وزارة الداخلية وفق القوانين والأنظمة واللوائح مدة لا تقل عن عشر سنوات.

10. دفع الرسوم الدراسية بواقع 15 ديناراً أردنياً عن كل ساعة معتمدة.

11. الالتزام بدفع الرسوم الدراسية، حسب تعليمات الكلية طيلة مدة دراسته.

12.  الالتزام بالتعهد العدلي والتعليمات واللوائح والأنظمة المعتمدة في الكلية، (يُقدم الطالب هذا التعهد بعد القبول في الكلية).

آلية التسجيل:

الحضور الشخصي إلى مقر الكلية الكائن بمدينة غزة- شارع الرشيد، مقابل استراحة الهدى، مع اصطحاب لوازم التسجيل.

1. صورة مُصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

2. صورة عن الهوية الشخصية.

3. 20 ديناراً أردنياً رسوم تسجيل غير مستردة.

ملاحظات:

2) يُعيّن الطالب الخريج برتبة ملازم، ويلتحق بالعمل في الأجهزة الأمنية فور تخرجه.

4) لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للكلية على العنوان: www.ruc.edu.ps.

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